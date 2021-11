A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) avançou na liberação de mais atividades presenciais. Em linhas gerais, essa fase, que é a segunda do plano da universidade até a retomada totoal, contempla a alteração de oferta de algumas atividades e o aumento na oferta de possibilidades, tanto administrativas quanto acadêmicas. No que tange os cursos de graduação, prevê-se a manutenção das atividades teóricas por meio do ensino remoto até abril, no entanto, são compreendidas algumas excepcionalidades, à critério da unidade acadêmica, como a oferta de atividades acadêmicas práticas presenciais, estágios curriculares e atividades acadêmicas excepcionais como saídas de campo e visitas técnicas. Os processos seletivos específicos presenciais poderão acontecer, desde que cumpram as já citadas orientações. Processos de qualificação e defesa de trabalho de conclusão de curso de graduação continuam sendo realizadas em modelo remoto.