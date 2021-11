São Francisco de Paula terá festival de música no mês de dezembro

O Paralelo Festival voltará a ser realizado neste ano às margens do Lago São Bernardo, em meio à natureza de São Francisco de Paula. A maratona musical acontecerá em 11 e 12 de dezembro, com oito shows gratuitos que reúnem os mais diferentes gêneros e estilos, da música popular brasileira ao jazz.

Do exterior, está confirmada a cantora e compositora norte-americana Nora Jean Bruso, trazendo seu blues elétrico de Chicago para a Serra Gaúcha. As atrações nacionais são o músico João Bosco, que vem apresentar seu mais recente disco Abricó-de-Macaco e grandes sucessos da sua carreira acompanhado pela sua banda, além do grupo Gabriel Grossi Quarteto, liderado por um dos melhores harmonicistas do mundo, e do mestre em piano blues, boogie woogie e hammond B3 Ari Borger e seu trio.

O line-up também conta com grandes nomes do Rio Grande do Sul: o Quinteto Canjerana com sua mistura de nativismo e música de câmara, e ainda com dois dos mais importantes intérpretes da música regional gaúcha, João de Almeida Neto & Luiz Carlos Borges, juntos em uma mesma apresentação. Além das seis atrações já definidas, outras duas ainda serão selecionadas pelo público, em votação popular pelas redes sociais do festival.

Artistas e bandas que quiserem se candidatar para fazer os shows de abertura desta edição podem fazer a inscrição até o dia 19 de novembro pelo formulário disponível no Instagram @paralelo_festival. Para participar, é necessário ter disponibilidade para estar em São Francisco de Paula no dia 11 ou 12 de dezembro, às 13h. Os dois vencedores, eleitos pelo público, receberão um cachê de R$ 2.000 cada.