Novo Hamburgo vai receber exposição de arte a céu aberto

Mais de 270 metros lineares e quase 500 metros quadrados de muros irão se transformar em uma grande galeria a céu aberto, com reproduções de obras de 151 autores. A ação irá acontecer na sexta-feira (19), em Novo Hamburgo, no bairro histórico de Hamburgo Velho. No mesmo dia, será lançado o site da Mesa de Arte na Praça. Em caso de chuva, a atividade será transferida para a sexta-feira seguinte (26).

O objetivo da experiência é criar um novo espaço para expor democraticamente a arte a todos. "O conceito do projeto é exatamente este, e isso se aplica também ao perfil de artistas com trabalhos expostos. Teremos tanto jovens talentos iniciantes na carreira como nomes já consagrados, todos farão parte da exposição", salienta Magna Sperb, artista visual e idealizadora da Arte no Muro. Ana Hauschild, artista visual e a fotógrafa e artista visual Bala Blauth completa o grupo de idealizadoras.

A Arte no Muro acontecerá das 14h às 18h, parte dela na avenida Victor Hugo Kunz e a outra metade na rua General Osório. Serão coladas 151 reproduções impressas em cartazes "lambe-lambe". A exposição deve permanecer por até dois meses, tempo estimado de resistência do material às intempéries.

"É importante destacar a diversidade de técnicas que estarão reunidas nesta exposição, mesmo que através de reproduções. São 151 artistas com óleo sobre tela, fotografia, aquarela, gravura, grafite e até mesmo reproduções de esculturas e cerâmicas, entre muitas outras expressões. E quase 500 metros quadrados de área, ou seja, é uma realização como poucas vezes se viu no universo das artes brasileiras", ressalta a gestora cultural Luana Khodja.