Foi inaugurada, no bairro 15 de Novembro, em Igrejinha, a nova Rua Coberta da cidade. A infraestrutura pretende ser utilizada como local sede do Mateartchê, evento realizado anualmente em setembro, que busca cultivar a tradição farroupilha e entreter o cidadão com o que há de melhor na cultura gaúcha em Igrejinha. A obra segue a mesma proposta da Rua Coberta Ary Delmar Koppe. Chamado de Largo do Mateartchê, a estrutura está localizada ao lado da Praça Dona Helena Leão e tem área total de 900 metros quadrados. Para sua construção, o valor total investido foi de R$ 505.5 mil. Além de acolher anualmente o evento Mateartchê, o espaço também estará disponível para realização de encontros esportivos, escolares, religiosos, entre outros, garantindo a proposta de ser um ambiente público para uso e benefício de todos os moradores e empreendedores do município.