Parque de Pelotas recebe câmeras de videomonitoramento

Nove câmeras de videomonitoramento foram instaladas e já estão em pleno funcionamento no Parque da Baronesa, no Areal. Os equipamentos foram adquiridos pela prefeitura, com o objetivo proporcionar mais segurança para quem visita o local e para proteger o prédio histórico de ações de vandalismo e invasões.

A instalação teve custo total de R$ 12,2 mil. Além das câmeras, parte da fachada do Parque também ganhará cercamento na próxima semana. Todo acompanhamento em vídeo e o armazenamento das imagens será feito pelo Centro Integrado de Operações Municipais

Uma parte da fachada do Parque, próxima à entrada principal, receberá, na próxima semana, cercamento e portão. O espaço fica situado na avenida Domingos de Almeida, tem aproximadamente 160 metros e será inteiramente protegido. O custo total da proteção será de R$ 28 mil, pago como medida compensatória de processo de Licenciamento Ambiental por um empreendimento da cidade. Todas as intervenções foram aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por se tratar de uma área tombada em nível federal.