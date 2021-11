Lajeado lança exposição com arte feita por apenadas

A Casa de Cultura de Lajeado irá expor a arte de apenadas do Presídio Estadual Feminino de Lajeado pela primeira vez. A cerimônia de abertura da exposição, chamada "Artesanatos da Equipe Arte", ocorrerá na terça-feira (16), às 9h30.

A Equipe Arte é composta por mulheres privadas de liberdade que buscam por meio da confecção de amigurumis, uma técnica japonesa para criar bonecos feitos de crochê ou tricô, trabalhar o emocional e as relações interpessoais durante o cumprimento de pena, servindo também como uma possibilidade de renda.

Conforme Rita Antochevis, diretora do presídio, a técnica de amigurumis começou a ser produzida no presídio por meio da troca de conhecimento entre as mulheres. "A partir da divulgação das peças confeccionadas e parcerias com voluntários que acreditam no trabalho prisional, este trabalho ganhou uma grande visibilidade social, e esta visibilidade nos oportunizou este espaço de exposição na Casa de Cultura", disse Rita. A exposição ficará disponível para visitação até o dia 30 deste mês.