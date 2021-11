Festivais de folclore unem cidades de Passo Fundo e Nova Petrópolis

Anfitriãs de grandes festivais culturais e artísticos, as prefeituras de Passo Fundo e de Nova Petrópolis reuniram-se para discutir a construção de uma parceria, com pano de fundo um intercâmbio entre os grupos internacionais, que deverão participar dos Festivais Internacionais de Folclore, confirmados em ambos municípios para ocorrer em datas semelhantes em 2022. A ideia é trocar experiências entre os eventos.

"Fomos até o município de Nova Petrópolis para conversar com o prefeito, Jorge Wolf, sobre o assunto, apresentar a nossa iniciativa de retomar o Festival Internacional de Folclore e o novo formato em que estamos trabalhando", disse o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida.

Um dos mais tradicionais do país, o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis foi criado em 1973 e está em sua 49ª edição. O evento está programado para ocorrer de 14 a 31 de julho; em Passo Fundo, a prefeitura confirmou para o início de agosto a realização do evento. "Nossa intenção com este diálogo é estreitar os laços entre as cidades, trocar experiências e, sobretudo, otimizar a vinda de grupos folclóricos aos festivais de Nova Petrópolis e de Passo Fundo", explicou a secretária de Cultura de Passo Fundo, Miriê Tedesco.

Para a secretária, esta parceria tende a surtir efeitos positivos tanto para a prefeitura de Passo Fundo quanto para a de Nova Petrópolis. "O esforço coletivo vai ser bom para todos. Ganham os festivais, os grupos folclóricos e o público que vai assistir aos espetáculos", resumiu Miriê.

No início deste mês de novembro, o prefeito de Passo Fundo anunciou a remodelação do festival para 2022, confirmando a realização da iniciativa para agosto depois de um hiato de três anos. Conforme Pedro Almeida, o novo formato vem sendo discutido pela secretaria de Cultura há mais de 60 dias e prevê, além da descentralização das atividades por diferentes pontos e aparelhos culturais do município, uma maior participação popular.