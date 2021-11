As equipes da secretaria municipal de Cultura de Canoas iniciaram o levantamento sobre os equipamentos culturais de Canoas. Até o dia 19 de novembro eles percorrem vários pontos da cidade. O objetivo é detectar como a população identifica e utiliza estes espaços para elaboração do plano de utilização, perfil e padronização da nomenclatura de todos os equipamentos culturais. "Queremos ouvir a opinião e sugestões da comunidade do entorno destas estruturas", explica o diretor de Tradicionalismo da Secretaria Municipal da Cultura, Elcion Brys Gularte. O levantamento é feito em conjunto com a diretoria de Linguagens Culturais. Nesta terça-feira (16), as equipes da prefeitura estarão na Praça da Juventude, entre 8h às 10h e das 15h às 18h