Santa Cruz do Sul consegue R$ 7,2 milhões em renegociações de dívidas

A prefeitura de Santa Cruz do Sul divulgou o balanço final do "Santa Cruz em Dia, você em dia, a cidade também", programa de quitação de créditos tributários municipais. Através da iniciativa, realizada entre os meses de março e outubro deste ano, 6.402 contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, quitaram dívidas acumuladas até o dia 31 de dezembro de 2020.

No total, foram arrecadados R$ 7.2 milhões, sendo a principal origem da arrecadação, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Também foram negociados débitos como ISSQN, taxa de água, telefonia, gavetas mortuárias e calçamento em parceria.

Sobre o resultado alcançado nesta primeira edição, o secretário municipal de Fazenda, Álvaro Conrad, disse que a arrecadação ficou dentro do esperado. "O programa correspondeu às nossas expectativas. O município teve a oportunidade de reaver parte do seu ativo e o contribuinte de se regularizar frente à Fazenda, evitando a judicialização da dívida", observou.

Para a regularização dos débitos, o programa proposto pela prefeitura ofereceu desconto de até 100% no valor dos juros de mora para pagamento em cota única de todos os tipos de tributos cobrados no município. Essa foi a alternativa escolhida pela maior parte dos contribuintes, que já no mês de junho aderiu à iniciativa. Na ocasião, foram R$ 4,3 milhões pagos por 3.094 contribuintes.

Na modalidade à vista também foram oferecidas outras duas alternativas, com descontos de 80% e de 60%. Já para quem fez a opção pelo parcelamento da dívida, o desconto nos juros variou de 25% a 35%.