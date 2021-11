RGE conclui instalação de placas fotovoltaicas no HPS de Canoas

A RGE finalizou a instalação de uma usina de geração de energia solar no Hospital Pronto Socorro de Canoas (HPS). Com a instalação da nova usina solar, a RGE estima que a instituição tenha uma economia equivalente a aproximadamente R$ 25 mil ao mês na fatura de energia da instituição.

A ação tem como objetivo beneficiar as instituições de saúde na área de concessão da RGE. A instalação da usina já está concluída, faltando apenas adequações de conexão para colocar o sistema em atividade. A ação teve um investimento superior a R$ 1 milhão por parte da distribuidora.

Segundo a analista do programa de Eficiência Energética da RGE, Letícia Dotta Rech, o sistema implementado no HPS de Canoas é altamente tecnológico. "É um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e avanço de novas tecnologias. A usina de geração de energia opera de maneira totalmente automatizada e produz energia de qualidade. Com isso, o hospital poderá destinar o valor economizado das contas de energia para outras áreas da instituição, beneficiando todos os usuários e funcionários", comenta Letícia.

Além da instalação no HPS, a RGE irá promover outras ações na cidade de Canoas. O Hospital Ulbra receberá uma usina de geração de energia solar com potência instalada de 264 kWp. Com esta obra, a RGE prevê uma economia média de R$ 30 mil por mês. Outra usina será instalada no Hospital Nossa Senhora das Graças. A distribuidora estima que a instituição, com essa primeira etapa do novo sistema de energia, tenha uma economia de R$ 11 mil ao mês. Estas duas obras terão um investimento superior a R$ 1,7 milhão por parte da RGE.