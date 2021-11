Abertura do Natal em Caxias será na praça Dante Alighieri

De 1º a 23 de dezembro será realizado, em Caxias do Sul, o Natal dos Encontros, com uma ampla programação e a parceria de diversas entidades. A identidade do Natal no município foi apresentada pela prefeitura, no Centro de Cultura Ordovás, em um evento no fim da semana passada.

Todo o trabalho foi construído com a colaboração de diversas entidades, associações, empresas, grupos de arte, etc. Desde setembro foram realizadas reuniões com os envolvidos para o planejamento das atividades. O principal objetivo do Natal dos Encontros é ser uma comemoração de toda a comunidade, em toda a cidade. "O nome foi escolhido justamente pela ideia de reencontro das famílias, de uma perspectiva de dias melhores, de aos poucos estarmos juntos", resume a secretária de Cultura, Aline Zilli.

A abertura oficial será dia 1º de dezembro, às 20h, na Praça Dante Alighieri. No entanto, Aline destaca que a programação não está limitada ao Centro da cidade, justamente pelo que o Natal dos Encontros se propõe. Haverá decoração natalina com árvore, presépio, trem natalino e apresentações culturais na Praça Dante e na Estação Férrea, mas também nos bairros, distritos, igrejas, e até atividades itinerantes.

A programação inclui feira de artesanato, esquetes teatrais, apresentações, performances, recitais, intervenções, concertos, espetáculos, exposições, teatro itinerante, caravana natalina, trenó do Papai Noel, entre outras ações. A programação ainda não está fechada e poderá ter a inclusão de novas atividades até dezembro.

Dentro de todas as atividades que serão realizadas, há trabalhos focados em arte e cultura, comércio, lazer, turismo. O secretário de Turismo, Enio Martins, entende que a programação irá atender a todos os públicos, locais e visitantes. "O simples é que encanta", resumiu.