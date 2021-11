Passeio de Maria Fumaça inclui espetáculo de Natal aos sábados

A temporada da emoção, magia e encantamento natalino à bordo da Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, está prestes a começar. De 27 de novembro a 18 de dezembro, aos sábados, um dos passeios turísticos mais procurados do Estado é palco do "Natal sobre Trilhos", um espetáculo que acontece dentro dos vagões do trem e nas estações por onde ele passa. A 11ª edição do passeio especial acontece em quatro sábados, com duas opções de horário em cada data, às 17h40 e 20h40.

Durante o percurso de 23 quilômetros entre as estações de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, diversos artistas apresentam performances de alegria e emoção, com muita interatividade com os passageiros, espalhando o espírito de Natal. Entre as atrações, uma divertida e animada bandinha, cantores, e claro, a ilustre presença do Papai Noel.

O ingresso do espetáculo "Natal Sobre Trilhos" inclui toda a experiência no trem (com transfer pré ou pós passeio, conforme horário da viagem), degustação de um prato típico, vinhos, espumante e suco de uva. Contempla ainda ingresso para o Parque Cultural Epopeia Italiana, que conta a saga real vivida pelos imigrantes Lázaro e Rosa Giordani, de Pedersano, no norte da Itália, até Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O valor é de R$ 260,00 por adulto, e crianças até 5 anos são isentas, se forem no colo.