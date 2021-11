Santa Clara do Sul finaliza detalhes para inaugurar escola infantil e ampliar oferta de vagas no próximo ano letivo

A nova Escola Municipal de Educação Infantil de Santa Clara do Sul recebe os últimos ajustes para inauguração no dia 22 de janeiro. O espaço educacional atenderá cerca de 200 alunos na faixa etária entre 1 e 5 anos.

O investimento é superior a R$ 4 milhões, incluindo a construção do prédio, mobiliário e aquisição da área de terras. Deste valor, R$ 2.4 milhões são provenientes de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o restante contrapartida do município.

Com 1.510 metros quadrados de área, a nova escola construída no entroncamento da avenida Emancipação com a avenida Paulo Décio Goergen segue modelo padrão do governo federal, totalmente adaptada com acessibilidade. Contempla 10 salas de aula, cozinha, refeitório, lavanderia, lactário, sala de amamentação, banheiros, fraldário, salas multiuso e administrativas, solários, pátio coberto e estacionamento.

O prefeito Paulo Kohlrausch vistoriou a obra nesta semana. "Fico muito feliz em saber que os alunos já iniciarão as aulas ano que vem no novo espaço, muito mais amplo, moderno e confortável", destaca. Atualmente são atendidos cerca de 750 alunos na rede municipal de ensino, sendo que o investimento médio do governo municipal por estudante é de R$ 800,00 por mês.