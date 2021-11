Prefeitura de Torres monitora floração de algas em áreas da Lagoa do Violão

Entre a segunda quinzena de outubro e na primeira semana de novembro, a Lagoa do Violão, em Torres, no Litoral Norte, apresentou um fenômeno bastante comum no ecossistema, a floração de algas. Este fenômeno trata-se do crescimento explosivo, autolimitante, de curta duração, de micro-organismos de uma ou mais espécies, frequentemente, produzindo coloração visível nos corpos de águas naturais.

A floração de algas é um fenômeno natural que pode ocorrer ou não devido a intervenção direta ou indireta do homem. Os fatores que predispõem a ocorrência deste fenômeno são alta incidência de radiação solar e elevação de temperatura, ventos fortes, altos teores de nitrogênio e fósforo diluídos, entre outros.

Quando um ou mais destes fatores desaparecem, a tendência é que a visualização do fenômeno acabe. As principais consequências esperadas, vinculadas a floração de algas e as condições químicas do corpo hídrico podem ser, por exemplo, a modificação do odor da água e aspecto de turbidez, que fora relatado por alguns moradores que circularam pelo local.

Equipes da secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Torres estão realizando orçamentos para contratação de empresa especializada para realização do monitoramento de qualidade da água e lodo de fundo. Além disso, há a busca por parcerias/convênios com universidades da região visando o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa da fauna e flora agregada. Com o avanço dos trabalhos no ecossistema da Lagoa do Violão será possível uma melhor compreensão e interpretação dos eventos correlacionados ao surgimento dessas algas na região.