Expo Erechim inicia nesta sexta e busca retomada econômica

Inicia nesta sexta-feira (12) a Expo Erechim 2021, a nova feira do município que tem como objetivo elevar a autoestima da população e dos empresários neste momento de retomada da economia. Os portões serão abertos ao público às 14h. A solenidade de abertura oficial acontece às 19h com a presença de autoridades, expositores e a comunidade.

Nos dias 13 e 14 de novembro, a feira inicia às 10h e encerra às 21h. Já no dia 15 de novembro, os portões abrem às 10h e encerram às 18h. O acesso à feira é gratuito, porém a organização do solicita a doação de 1kg de alimento não perecível, que será repassado às famílias em vulnerabilidade social, por meio da secretaria de Assistência Social do município.

Inovações da indústria, comércio, prestação de serviço, agronegócio, agricultura familiar, construção civil, energia solar e tecnologia estarão presentes nos mais de 200 estandes das empresas participantes. Todas focadas em apresentar ao público as tendências de mercado e em fazer negócios. Aliás, segundo o presidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), Fábio Vendruscolo, que também é o coordenador das comissões, este é o principal objetivo da Expo Erechim 2021, gerar negócios. "Não podemos ficar parados. É preciso empreender, desbravar e ocupar novos espaços e horizontes. A Expo Erechim 2021 nos inspira a inovar", analisa.

O evento conta com dois pavilhões de exposições para a indústria, comércio e serviços, um pavilhão para a agricultura familiar e artesanato, no Galpão Gaúcho, área externa para grandes expositores. Além disso, o evento na cidade do norte gaúcho também contará com palestras nas áreas de inovação e tecnologia, erva-mate, economia criativa, mercado financeiro e construção civil, que acontecem no Salão de Inovação instalado no Pólo de Cultura. Haverá, dentre os atrativos para os visitantes da Expo Erechim, a exposição do Cavalo Crioulo, Feirão do Automóvel, praça de alimentação, parque infantil e muitas outras atrações.