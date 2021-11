Centro de Pesquisa de Encruzilhada do Sul recebe certificado estadual

O Centro de Pesquisa da região da Serra do Sudeste, localizado em Encruzilhada do Sul, recebeu o certificado de zona livre de epididimite ovina para todo o seu rebanho experimental, composto por 168 animais, entre reprodutores, matrizes e produtos. A certificação é conferida pelo Programa Estadual de Sanidade Ovina (Proeso), por meio de testes e exames laboratoriais realizados nos animais da propriedade avaliada.

O Centro de Pesquisa atualmente passa por um processo de reestruturação, focando em pesquisas de pequenos ruminantes - ovinos e caprinos - com estudos em sistemas de produção, seleção e melhoramento genético, reprodução, sanidade, nutrição, ambiência, treinamento e capacitação. "O certificado é válido por dois anos e os animais podem transitar sem necessidade de fazer exame. Qualquer propriedade do estado pode aderir à certificação", complementa a coordenadora do Proeso, Nathalia Bidone.

A epididimite é uma doença venérea crônica dos ovinos, causada pela bactéria Brucella ovis e caracterizada pelo aumento de volume e consistência do epidídimo (tubo que armazena e transporta o esperma) e atrofia dos testículos. "A epididimite ocasiona problemas como infertilidade, abortos e baixas taxas de prenhez. Por isso o controle da doença, ao inserir carneiros testados no rebanho, é muito importante", explica Nathalia.