Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas reinaugura ala para atendimento SUS

O Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas reinaugurou, nesta quinta-feira (11), a ala 4, batizada de Walmor Solano Herrman, médico e ex-vereador de Canoas falecido em agosto, e última unidade de internação a passar por obras de modernização. A cerimônia contou com a presença do prefeito Jairo Jorge, que destacou a importância da reabertura de 60 leitos para a comunidade canoense.

"Encontrei uma estrutura precária no hospital, com apenas 118 leitos funcionando. Trabalhamos muito para colocar novamente o Gracinha nos eixos, e com a ajuda desta nova gestão oferecemos hoje serviços de qualidade e voltamos a contar com os 303 leitos que tínhamos antes do hospital ser entregue a uma empresa sem lastro para administrá-lo", apontou.

Todas as unidades haviam sido encontradas em situação precária, inclusive a Ala 2, que atende convênios, essencial para subsidiar a saúde pública numa instituição filantrópica. As Alas 1 e 3, que atendem ao SUS, também passaram por reformas. Apenas na infraestrutura de internação os investimentos somam mais de R$ 1,6 milhão.

Última unidade de internação a passar por obras de qualificação, a ala 4, que atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), recebeu benfeitorias estruturais, inclusive com novas instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, permitindo que todos os 13 quartos tenham ar-condicionado e televisão. O investimento é da ordem de R$ 800 mil. As obras começaram parcialmente em julho e foram intensificadas em agosto, após a transferência dos últimos paciente de Covid-19 para o Hospital Universitário (HU).