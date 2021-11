Santa Maria sedia Campeonato Gaúcho de Canoagem

A cidade de Santa Maria será sede do Campeonato Gaúcho de Canoagem. A competição ocorrerá neste sábado (13) e neste domingo (14), na sede da Associação Santa-mariense de Esportes Náuticos (Asena). Exclusivo para filiados da Federação Gaúcha do esporte, o evento terá mais de 100 atletas de cidades como Caxias do Sul, Eldorado, Estrela, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo.

"Assim como tantas outras modalidades tiveram o seu retorno em termos de competições e eventos na cidade, a exemplo do basquete, do voleibol, do ciclismo, chegou o momento da canoagem voltar. É um momento muito especial. Santa Maria será o centro das atenções. As águas da barragem estarão movimentadas. Fico muito feliz com esse retorno, afinal é um esporte pelo qual já conquistei muitas medalhas por Santa Maria, tudo dentro de um caiaque", afirma o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro, que participou de oito campeonatos mundiais e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, como atleta da canoagem.

O Campeonato Gaúcho de Canoagem será aberto ao público. A entrada é gratuita. Entretanto, a carteirinha de vacinação será exigida, assim como o uso de máscara de proteção contra a Covid-19. No sábado (13), a competição começa às 13h e vai até as 19h. Já no domingo (14), o início das atividades está previsto para as 8h, com encerramento às 19h.