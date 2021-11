Bagé promove festival de cervejas artesanais no fim de semana

O munícipio de Bagé recebe, no fim de semana, a 7ª edição do Festival de Cervejas da Campanha. O evento ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro, no Largo da Estação. A previsão é de que haja a participação de cerca de 25 trucks entre cervejarias e gastronomia. O evento contará ainda com shows de bandas e talentos da região.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Bayard Paschoa Pereira, afirmou que o festival retoma suas edições após o período pandêmico. “A cadeia das cervejarias artesanais cresceu exponencialmente. Além disso, o evento conta com forte viés turístico, impulsionando ainda os músicos locais. Isso em última análise proporciona um volume importante de novos postos de trabalho na cidade”, destaca Bayard.

Já Rafael Vieira, da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Fronteira, que organiza o evento, sustenta que durante todas as seis edições realizadas houve grande adesão do público e segurança total aos participantes da Festa. “Temos uma integração de todas as idades, mas sobretudo das famílias", explicou.

A entrada no local será gratuita e o evento será aberto, em cada dia, a partir das 11h. Além da venda de cervejas, um espaço gastronômico foi montado e está prevista a exposição de carros antigos.