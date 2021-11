Após alerta, Pelotas aumenta leitos de UTI para Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Pelotas decidiu reabrir seis novos leitos de UTI Covid na Santa Casa. Com isso, a cidade passa a contar agora com 39 leitos de internação em Unidade de Terapia Intensiva para tratamento da Covid-19.

Conforme a secretária de Saúde, Roberta Paganini, a medida foi tomada depois da observação do aumento das internações nos últimos dias, como forma de ampliar o suporte hospitalar, com a abertura desses seis leitos na Santa Casa. Desde o dia 17 de setembro, com readequação da rede de internação, a instituição hospitalar não contava mais com leitos de suporte ventilatório para tratar pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus.

De acordo com o Painel Covid, a ocupação atual de leitos de UTI em Pelotas é 76,9% ou seja, 30 dos 39 disponíveis estão sendo utilizados. Na quarta-feira (10), o Estado emitiu um alerta para a cidade, por conta do avanço da pandemia.