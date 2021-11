Bento Gonçalves tem espetáculo de Natal no sábado

A comunidade de Bento Gonçalves receberá um presente antecipado para entrar no clima e curtir todas as emoções das festividades natalinas, a programação do projeto 'Sonhos de Natal'. No total, são cinco espetáculos temáticos, gratuitamente oferecidos à população, entre os meses de novembro e dezembro. O primeiro deles já ocorre neste sábado (13), às 20h, na Via Del Vino, com a encenação da peça 'Natal da Família Gentil' pelo grupo Teatro Luz e Cena.

A apresentação promove uma reflexão tanto para o público infantil quanto para o adulto acerca do verdadeiro significado da data, em tempos de valorização cada vez maior do ter em detrimento ao ser na sociedade. Através da figura do Papai Noel, a peça aborda de forma lúdica questões como o consumismo e o valor do presente. Sem abrir mão do encanto e da magia que caracterizam o período, traz uma visão atual e realista, incentivando a reflexão ao estabelecer metáforas com conflitos, desentendimentos e sonhos, tendo como pano de fundo o amor pelo Natal.

A agenda segue, ainda neste mês, com a apresentação do espetáculo circense do grupo Tholl, dia 21, também na Via Del Vino, às 20h. O público poderá se encantar com a performance dos artistas que trazem o show 'No Natal Daquele Ano'. Na trama, uma família apaixonada pelo 25 de dezembro percebe que a árvore, montada com todo amor e dedicação, ganha vida. Dentro dela surge um cortinado de circo e diversos personagens coloridos, mágicos e emocionantes. Eles trazem consigo a mensagem do verdadeiro espírito natalino: acreditar nos sonhos e sempre buscar a generosidade.