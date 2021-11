Quartel dos Bombeiros em Caxias do Sul pode ser reaberto

A demanda dos moradores da zona norte de Caxias do Sul pela reabertura do quartel do Corpo de Bombeiros deve ser atendida no final do primeiro semestre de 2022. A garantia foi dada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, em audiência com lideranças políticas da cidade e representantes do Poder Legislativo estadual. O prefeito Adiló Didomenico e o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto da Rosa Silva representaram o Executivo.

De acordo com o prefeito, o vice-governador assegurou que o Estado participará com os equipamentos, veículos e efetivo necessários. Caberá ao município e demais lideranças buscar os recursos para a reforma do prédio, com valor estimado em R$ 1,5 milhão. "Não temos ainda um cronograma definido, mas é fundamental a posição política do vice-governador que assumiu compromissos em nome do Estado", ressaltou o prefeito.

Os recursos para a reforma deverão ter origem no Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do RS (PISEG), permitindo que empresas privadas realizem as obras e abatam o valor investido no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago ao Estado. O prefeito ainda destacou a sensibilidade do vice-governador que reconheceu a localização estratégica da unidade, na ERS-453, que deve atender população de quase 100 mil pessoas.

Inaugurado em junho de 2011, o prédio está localizado bairro Pôr do Sol. Na época recebeu investimento de R$ 550 mil, oriundo do orçamento do município e do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. A unidade foi desativada em março de 2016 pelo comando do Corpo de Bombeiros Militar com a justificativa de falta de efetivo.