Comitiva da Região Metropolitana visita hospital de Palmeira das Missões

Uma comitiva de autoridades de Campo Bom e Sapiranga esteve em Palmeira das Missões nesta semana. Os representantes das duas cidades conversaram com as autoridades locais para conhecer todos os detalhes do projeto do Hospital Público Regional da cidade, que está sendo construído e irá atender 72 cidades da região.

A comitiva do Vale dos Sinos se reuniu com o prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing e com demais representantes do Executivo que participam diretamente da captação de recursos e acompanhamento da obra do novo hospital. Depois, antes de conhecer a obra, a comitiva se reuniu com vereadores e o ex-prefeito da cidade e ex-prefeito da Famurs, Dudu Freire, que também participou de forma ativa da mobilização pela construção da casa de saúde regional.

Na obra, construída às margens da BR-468, as autoridades conversaram com técnicos e operários que atuam diretamente na construção da obra, assim como conheceram detalhes da edificação que terá, entre outras peculiaridades, UTI Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, Centro Cirúrgico. "Viemos até aqui e ficamos impressionados. Queremos muito um projeto como esse no Vale dos Sinos", pontuou o vereador de Campo Bom, Alexandre Hoffmeister.

A previsão de entrega do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões é 2022. A obra já superou os 50% de conclusão.

A ideia é que a região do Vale do Sinos tenha um hospital nos moldes semelhantes. Autoridades das cidades envolvidas já iniciaram um debate para escolher a área e o modelo da instituição, vista como necessária para atender às atuais demandas. Já em relação a mobilização para construção da casa de saúde dos vales dos Sinos e Paranhana, as autoridades intensificarão as movimentações para sensibilizar os Executivos estadual e federal afim de viabilizar a proposta.