Ação em Triunfo incentiva a reciclagem em escolas públicas

Com a participação de estudantes, professores e funcionários, o programa Plastitroque da Braskem arrecadou 247,5 kg de embalagens plásticas em sua primeira ação no RS, em Triunfo. A mobilização durou em torno de um mês e teve como objetivo compartilhar informações sobre como funciona a cadeia da reciclagem a fim de que todos tenham a oportunidade de entender a importância da separação e do descarte correto de resíduos.

Como resultado da arrecadação na Escola Oswaldo Aranha foram distribuídos 76 kits de higiene aos participantes do programa, o que corresponde a aproximadamente 600 produtos de higiene, como sabonete, detergente, água sanitária e álcool em gel. E mesmo quem não conseguiu arrecadar o volume mínimo de plástico para trocar por um kit recebeu brindes pela participação.

"Ficamos muito satisfeitos com o resultado desse piloto no Estado. Os alunos se interessaram e participaram ativamente da iniciativa. Nada melhor do que conversar com jovens para mostrar que todos nós somos responsáveis pela destinação correta dos resíduos para termos um futuro mais sustentável. Quanto mais cedo começa essa conscientização, melhor para o ambiente e para todos nós", afirma Daniel Fleischer, Gerente de Relações Institucionais da Braskem.

O Plastitroque, programa criado pela empresa que opera na cidade, busca incentivar os participantes a coletarem os resíduos plásticos que produzem diariamente, seja em casa, na escola ou em outros ambientes para, depois, terem a oportunidade de trocar pelos chamados plasticoins, uma moeda que possibilita a conversão em produtos e a etapa mais aguardada do projeto. Para ganhar o kit 1 com 5 produtos, são necessários 3 plasticoins, o que equivale a 900 gramas de plásticos coletados. Já para receber o kit 2 com 8 produtos é preciso ter 5 plasticoins, equivalente a 1,5 kg de plástico. Para 2022, a ideia é ampliar a iniciativa no Estado, levando o Plastitroque para escolas de Montenegro, Triunfo, Nova Santa Rita e Rio Grande.