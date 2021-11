Prefeitura dá incentivos aos transportadores escolares em São Leopoldo

Em diálogo entre a prefeitura de São Leopoldo, a Associação dos Transportadores Escolares Leopoldense (Atel) e Câmara de Vereadores, foi definido um acordo para amenizar os custos do licenciamento e colocação em dia dos veículos e sua tributação. O motivo é o impacto sofrido pela categoria diante da pandemia.

Pela proposta será encaminhado ao Poder Legislativo um projeto de lei isentando em 100% de juros e multas do Imposto Sobre Serviço (ISS) dos transportadores das vans escolares, o parcelamento do valor a ser pago pelo licenciamento em atraso e ainda, a vistoria dos veículos a ser realizada em 2022, quando do início do próximo ano letivo. A medida também deverá prever parcelamento e também prorrogação do prazo de vistoria.