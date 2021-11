Nomeada nova interventora do Hospital de Caridade de Canela

Foi publicado o decreto instituindo a comissão de transição da intervenção do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Interinamente, a técnica em enfermagem Iracema Montiel de Oliveira assume como interventora da casa de saúde, juntamente com os seguintes membros da comissão: Mário Augusto Weirich (secretário Adjunto de Saúde), Jackson Müller (secretário de Meio Ambiente), Magali Andrieli Theobald (assessora jurídica) e Fabíola Raymundo Ceconi (gerente operacional).

Na mesma data os membros da comissão já realizaram reuniões internas com líderes de equipes do hospital. Na ocasião, foram definidas algumas ações a serem realizadas a curto prazo como análise de todos os contratos firmados pelo HCC, dos custos e das verbas públicas destinadas à instituição, além da reavaliação do organograma de funcionários.

A mudança ocorre a partir da prisão do então interventor do hospital, Vilmar Santos, em uma operação da Polícia Civil nesta semana. Ele, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Alberi Galvani Dias e o secretário de Obras do município Luís Cláudio da Silva, foram levados por conta de suspeita de irregularidades em compras e possíveis casos de "rachadinha", quando servidores são obrigados a entegar parte de seus salários. O trio foi solto

O secretário Jackson Müller aproveitou para elogiar o empenho dos colaboradores ao longo de toda a pandemia, ressaltando que serão tomadas medidas administrativas estratégicas visando transparência e qualidade nos serviços prestados à população. "Vamos montar uma nova estrutura de gestão, baseada no diálogo com vocês colaboradores. Essa modalidade de intervenção está superada e precisamos buscar novas formas de gestão", projeta Jackson.