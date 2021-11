Programa em Passo Fundo monitora pacientes recuperados da Covid

Falta de ar, cansaço extremo, perda de memória recente, dificuldades de locomoção, confusão mental, depressão e ansiedade. A lista de transtornos e problemas de saúde agravados pela pandemia pode ser bastante extensa e tem sido um desafio tanto para profissionais de saúde quanto para os gestores públicos em todo o país. Por isso, a prefeitura de Passo Fundo conta com uma iniciativa inovadora para garantir o monitoramento e o acolhimento, na rede municipal de saúde, das pessoas que foram hospitalizadas em decorrência do agravamento da Covid-19 na cidade.

O programa Busca Ativa está em ação desde julho para oferecer atendimentos multiprofissionais aos pacientes que apresentam sequelas provocadas pela doença. "Fortalecemos a rede municipal de atenção básica para dar conta desta demanda. Um dos diferenciais do Busca Ativa, porém, é o mapeamento feito pela Secretaria junto aos pacientes que foram hospitalizados nas UTI's ou que ainda precisam utilizar respiradores, por exemplo, como uma ferramenta de triagem e de aproximação com estas pessoas", disse o prefeito, Pedro Almeida.

A partir desse contato inicial, a secretaria de Saúde constrói um planejamento de atendimentos, assegurando aos pacientes acesso aos serviços de fisioterapia, nutrição e em saúde mental. Segundo dados da pasta, desde o início das atividades do programa, cerca de 240 pessoas foram contatadas e inseridas na rede de assistência básica em saúde do município.

Atualmente, 42 delas seguem em monitoramento e em acompanhamento com fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. "A secretaria orienta sua ação, neste programa, a partir de protocolos sanitários e diagnósticos validados pelo Ministério da Saúde e por entidades médicas nacionais. Isso nos auxilia no mapeamento e no monitoramento dos pacientes que precisam de um acompanhamento mais urgente", comenta a secretária de Saúde, a médica infectologista Cristine Pilati.