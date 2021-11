Canoas abre programa para desempregados

fornecer passagens de ônibus A prefeitura de Canoas lançou, nesta quarta-feira (10), o Oportunidade Canoense, um novo programa social que vaia quem está em busca de uma vaga de trabalho. Ao todo, serão disponibilizadas até 80 passagens para cada selecionado, através do cartão TEU, que deverão ser utilizadas em até 180 dias.

As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura até 21 de novembro. A meta do programa é beneficiar até 10 mil pessoas que se encontram em vulnerabilidade social em função do desemprego.

Para participar e receber as passagens, é necessário estar, atualmente, desempregado, ser maior de 18 e residir na cidade. Além disso, é necessário ter renda familiar per capita de até um salário mínimo (R$ 1.100), estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia e ter inscrição no Cadastro Único, que pode ser realizado nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras).Quem não puder fazer a inscrição pela internet, poderá realizar de forma presencial, de 16 a 19 de novembro, em quatro escolas do município, das 9h às 17h. A divulgação dos resultados está prevista para acontecer em 29 de novembro.

De acordo com o prefeito Jairo Jorge, essa á uma oportunidade para quem está desempregado. "Criamos uma série de programas, como o Oportunidade Canoense, que vai proporcionar condições para que 10 mil pessoas, que estão sofrendo com o desemprego, consigam se transportar pela cidade para uma entrevista de trabalho. Nossa preocupação é recolocar essas pessoas no mercado, para que Canoas possa seguir retomando o desenvolvimento e a geração de emprego e renda em nossa cidade", ressaltou.