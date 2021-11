Prefeitura de Bento Gonçalves e PRF firmam acordo para criação de sistema de compartilhamento de dados

Com o objetivo de facilitar o trabalho dos agentes policiais e o acesso à comunidade, o município de Bento Gonçalves vai criar um sistema que permite o cidadão registrar ocorrências através da página da prefeitura, em caso de acidentes sem vítima. Esse novo passo foi oficializado com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, celebrando a união, por intermédio da superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, visando o intercâmbio de informações e plataformas para viabilizar o compartilhamento de conhecimentos e de dados, entre os sistemas da Polícia Rodoviária federal (PRF) e o município. O sistema deve entrar em funcionamento em janeiro.

O chefe da Delegacia da PRF, Leandro Portes, explica sobre o funcionamento do sistema. "Essa plataforma vai facilitar tanto para os agentes de segurança, quanto sociedade. É uma ferramenta que está sendo disponibilizada de forma gratuita ao município. Os usuários que se envolverem num acidente que não tem vítima serão orientados pelos agentes do município a entrarem no site da prefeitura, e eles mesmo fazerem o registro do acidente de trânsito. Esse registro vai ser disponibilizado pelo agente da prefeitura que vai analisar e validar o registro", afirmou.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, enfatizou sobre a integração entre prefeitura e as forças de segurança. "Estamos avançando cada vez mais em ações integradas com as nossas forças de segurança. Hoje, estamos dando mais um importante passo nesse processo. É um sistema muito importante e somos uma das poucas cidades gaúchas a utilizar essa ferramenta", destaca.