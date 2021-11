Casa de Saúde de Santa Maria ganha novo serviço

Moradores da região central do Estado passam a contar, a partir desta quinta-feira (11), com um serviço de urgência e emergência na Casa de Saúde, de Santa Maria, que irá atender, preferencialmente, casos de traumato-ortopedia. O hospital irá receber R$ 100 mil mensalmente por meio do programa Assistir. O novo serviço é resultado de acordo obtido em reunião realizada entre representantes da Prefeitura de Santa Maria, da secretaria estadual da Saúde do RS e da direção da entidade.

A Casa de Saúde recebia um incentivo mensal de R$ 40 mil que, com o novo contrato, passa a ser de R$ 70 mil, o que possibilitará com que implante ainda um ambulatório de traumato-ortopedia, para aumentar a oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Para a diretora da Casa de Saúde, Liliane Alves Pereira, as equipes serão reformuladas para que o serviço seja aberto hoje e as pessoas não fiquem sem atendimento. "Vamos focar na traumato-ortopedia porque outras demandas podem ser atendidas na UPA e nos prontos-atendimentos que existem na região", relatou Liliane.

Para o secretário de Saúde de Santa Maria, Guilherme Ribas, a intermediação surtiu efeito positivo para que o hospital dê um passo importante no atendimento para a população. "Por meio desta reunião, estamos avançando nos fluxos de trabalho que tenhamos um desfecho positivo para todos", declarou o secretário, também presente na reunião, acompanhado da superintendente de Atenção Especializada do município, Juliana Prune.