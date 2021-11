Hospedaria de Pelotas tem 16 equinos para doação

Dezesseis equinos recolhidos por andarem soltos nas ruas de Pelotas ou por denúncias de maus-tratos estão à espera de novos donos na Hospedaria de Grandes Animais. São dez adultos, duas potras e quatro potros, para doação exclusiva a produtores rurais.

Atualmente, a Hospedaria conta com 26 animais - 16 para doação, nove dentro do prazo para recolhimento pelos proprietários e um sob processo movido por maus-tratos. No local, cavalos, éguas, potrancos e potrancas recebem alimentação adequada e cuidados sanitários. No momento, não há animais hospitalizados em tratamento.

"Os 16 animais disponíveis para doação encontram-se em ótimo estado nutricional e de saúde. Espera-se que, com novos donos, possam ter uma vida com qualidade, além do aproveitamento para lazer e para lidas campeiras", salienta o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel.

Todos os equinos recolhidos à Hospedaria já recebem chip. A peça permite o controle, viabilizando a identificação tanto do animal resgatado como do doado.

Animais recolhidos à Hospedaria, por andar soltos em vias públicas, oferecendo riscos aos pedestres e ao trânsito, podem ser recuperados pelos proprietários. O interessado terá 30 dias de prazo para recuperar o equino, mediante o pagamento de multa. No caso de reincidências, o aumento é progressivo. Os que são apreendidos por denúncia de maus-tratos não são devolvidos.

Para adotar um equino, a exigência básica é que o interessado seja produtor rural. A comprovação é feita com a apresentação do Modelo 4 ou do registro da propriedade, além de documentação de identidade. O animal é repassado gratuitamente, cabendo ao novo dono somente o gasto com exame sanitário e transporte.

Os interessados na adoção de um equino devem entrar em contato com a Hospedaria para agendar a visita. O telefone é (53) 3271.9244, das 13 às 17h. O espaço fica na BR-392, altura do quilômetro 71,5.