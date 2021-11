Decoração de Natal começa a ser instalada em áreas de Estrela

A secretaria especial de Cultura, Esporte e Lazer de Estrela deu início à instalação dos primeiros pontos da decoração natalina. O serviço, executado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, deverá estar concluído em 26 de novembro, quando inicia a programação do Natal em Estrela. A série de eventos trará uma programação variada de shows, realizada em diversos pontos do município.

Além da decoração de Natal que será instalada desde o pórtico de acesso, no bairro Oriental até a área da Escadaria, junto ao Complexo da Polar, uma variada programação artística e cultural está sendo organizada para agradar os diferentes públicos que prestigiam o Natal em Estrela. "Com o cumprimento de protocolos sanitários, criamos uma programação que também valoriza os talentos locais, permitindo com que os artistas da nossa região possam participar desta retomada", revela a secretária, Carine Schwingel. Os bairros de Estrela receberão a Caravana de Natal, para fazer com que todo o município entre no clima da data.

O esporte também participará da programação. Pelo menos quatro atividades esportivas fazem parte do cronograma do Natal em Estrela. Segundo o coordenador de Esportes, Júlio Saldanha, algumas delas, como a Caminhada Pela Vida - realizada em parceria com o Instituto do Câncer Infantil e a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, já são tradicionais.

Já no rol de atrações está a apresentação do padre sertanejo Alessandro Campos, marcada para o dia 23 de dezembro - na antevéspera do Natal - no Parque Princesa do Vale. "Este show está sendo muito aguardado, pois será gratuito. Será um dos grandes momentos da nossa programação. O padre Alessandro é uma figura muito carismática e tem muitos fãs na região. Estamos felizes com a confirmação desta apresentação", conta Carine. A banda de reggae gaúcha Chimarruts, o humorista Badin o Colono e o MC Stamm são algumas das atrações também já confirmadas para a programação do Natal em Estrela. Até o fim desta semana será concluída a programação do evento.