Posto Médico Legal de São Borja pode mudar de endereço

O prefeito em exercício de São Borja, Roque Feltrin, recebeu a técnica em perícias, Isabel Cristina Calvet da Silva Tondo, para discutir a doação de um terreno do município para a construção de um novo prédio para o Posto Médico Legal em São Borja. Conforme enfatizado pela técnica em perícias, atualmente o posto funciona num espaço alugado pela prefeitura junto ao antigo Hospital São Francisco, mas necessita de um lugar com estrutura melhor, tanto para os funcionários quanto para os periciados, a fim de evitar transtornos futuros e ter de fazer necrópsias em outras cidades.

Segundo o que foi destacado na reunião, já está sendo buscado junto ao Ministério Público a destinação de verba para a construção da nova sede. No entanto, mesmo com o recurso assegurado, o Posto Médico Legal ainda precisa do terreno para a obra. O município está viabilizando esse terreno através de um desmembramento e, assim que for oficializado, vai dar andamento ao processo.

O prefeito em exercício acredita que um prédio moderno permitirá, inclusive, a implantação de novas tecnologias, proporcionando mais eficiência e refletindo diretamente no serviço prestado a população. Por isso, Feltrin enfatizou que a prefeitura é parceira no que for possível para viabilizar essa demanda.