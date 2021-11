UCS vai sediar evento para tratar de mudanças climáticas

Durante a COP26 - Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - em Glasgow, na Escócia, cerca de 100 países, entre eles o Brasil, firmaram compromisso para reduzir as emissões de metano em 30%, até 2030, para combater as mudanças climáticas que afetam o futuro de todos. Alinhados com esse momento global, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Caxias do Sul organizam evento internacional para discutir a preparação das cidades para o câmbio climático.

O "Knowledge Cities World Summit (KCWS)" é um encontro anual, independente e global de profissionais de diferentes países, sobre o tema das cidades do conhecimento e desenvolvimento baseado no conhecimento. A iniciativa é marca registrada do World Capital Institute (WCI), um empresa internacional cujo objetivo é promover o entendimento e a aplicação do conhecimento como um poderoso fator de desenvolvimento.

A 14ª edição do evento ocorre de forma virtual em Caxias do Sul, entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021, sob a organização da Universidade de Caxias do Sul (UCS) O evento é direcionado para acadêmicos, profissionais, servidores públicos e formuladores de políticas de diferentes partes do mundo. O valor arrecadado com as inscrições deste evento será doado ao programa Médicos Sem Fronteiras.