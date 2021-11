Caxias do Sul ingressa em projeto voltado para as mulheres

As secretarias municipais do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego e da Segurança Pública e Proteção Social conduzem a implantação, em Caxias do Sul, do projeto Qualifica Mulher. A apresentação será nesta quinta (11/11), a partir das 15h, no auditório do Centro Administrativo, como parte da XI Semana Municipal do Empreendedorismo. A primeira atividade será a oferta de curso gratuito à população sobre educação financeira.

O projeto tem origem na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres com a finalidade de estimular ações que promovam a autonomia econômica da mulher para contribuir no desenvolvimento econômico e social do país. As principais metas são a qualificação profissional, o trabalho e empreendedorismo para geração de emprego e renda para as mulheres. O objetivo maior é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Porém, todas que quiserem empreender ou já são empreendedoras podem participar do projeto. No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa é uma das instituições parceiras.

A iniciativa é executada em três eixos. O Qualifica Capacita destina-se à qualificação e capacitação profissional; o Qualifica Empreende para capacitação ao empreendedorismo; e o Qualifica Concretiza busca a empregabilidade e o incentivo ao microcrédito para empreendedoras. Inscrições para o curso podem ser feitas durante a apresentação, nesta quinta-feira.