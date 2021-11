Bois invadem escola na região central de São Leopoldo

Uma cena inusitada movimentou o pátio do Instituto Estadual de Educação (IEE) Professor Pedro Schneider, no Centro de São Leopoldo. Na terça-feira, (9) alunos e professores avistaram três bois no pátio das escolas. Equipes da prefeitura foram chamadas e fizeram a captura e retirada dos animais do interior da escola.

Eles foram levados até um local em zona rural do município e ficaram sob tutela de um fiel depositário até que um dono reclame a posse dos bovinos. Conforme o inspetor chefe do Grupamento de Defesa Ambiental, Emerson dos Anjos, não se sabe muitas informações sobre a origem dos bois e como acabaram entrando na escola. “Temos uma suposição do local de onde os bois possam ter escapados que é no bairro São Miguel, nas imediações nos fundos de uma escola de samba localizada na rua São Domingos. A partir disso, não possuímos qualquer outra informação que tenha chegado até o nosso Centro de Comando e Monitoramento”, esclareceu.

Emerson também informou que a Guarda Civil vai analisar imagens das câmeras de monitoramento do Centro da cidade para verificar um possível local de onde os animais escaparam. O titular da secretaria municipal de Proteção Animal , Walter Verbst, avaliou os animais e não constatou nenhum ferimento. “Os boizinhos estão bem fisicamente e todos em bom estado nutricional”, frisou.