Concurso em São Leopoldo tem novas datas divulgadas

A Fundação La Salle publicou as datas das provas dos dois processos seletivos que estavam suspensos em razão da pandemia. As provas objetivas dos dois editais do processo seletivo para a Prefeitura de São Leopoldo ocorrerão em datas distintas. A aplicação das provas do Edital 02/2020 ocorrerão no dia 5 de dezembro e do Edital 01/2020 no dia 19. A divulgação do local e horário do certame será, respectivamente, nos dias 26 de novembro e 10 de dezembro.

O concurso é destinado ao provimento de cargos públicos do quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva, com ingresso pelo Regime Estatutário e legislação municipal vigente na data de convocação. As vagas são para os cargos de Fiscal Municipal, Secretário Escolar, Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Químico, Geólogo, Nutricionista, Odontólogo, Odontopediatra, Professor Anos Iniciais, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Língua Inglesa, Professor de Matemática e Psicólogo, no edital 01.

Já para o edital 02 estão contemplados os cargos de Agente Administrativo III, Agente de Fiscalização Ambiental Químico, Técnico de Enfermagem, Fiscal Tributário, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Vascular, Médico Clínico Geral, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista/ Traumatologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Professor de Educação Infantil e Professor de Educação Infantil.