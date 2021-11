Dois asilos em Rio Grande registram casos de Covid-19

A secretaria municipal da Saúde do Rio Grande informou que a Vigilância em Saúde entregou os laudos com resultado de exames dos pacientes e funcionários testados na Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Ebenézer Lar de Idosos ao responsável pela instituição. Foram detectados quatro residentes positivos e os demais negativos.

A secretaria reiterou as orientações sobre as medidas de isolamento e prevenção e, no momento, um paciente encontra-se internado e os demais em isolamento na própria instituição. Em relação à ILPI Centro Geriátrico Vivência, os pacientes estão sendo monitorados. Os dois residentes confirmados encontram-se estáveis e isolados na própria instituição. Nos dois locais, os positivados estão sendo monitorados.