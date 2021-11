Para manter preço da passagem, Lajeado quer prorrogar subsídio

A prefeitura de Lajeado encaminhou, nesta terça-feira (9), à Câmara de Vereadores, um novo projeto de lei que prevê a manutenção do subsídio tarifário extraordinário para a tarifa do transporte público coletivo urbano por mais seis meses. Pelo cálculo tarifário, com base na licitação e no contrato de concessão, a atual tarifa de ônibus ficaria acima de R$ 7,50, conforme as empresas. No entanto, tanto a concessionária quanto o Poder Público entendem que este valor inviabilizaria a continuidade do transporte urbano coletivo, uma vez que afastaria usuários e geraria um aumento de custos para empregadores que adquirem os bilhetes para seus funcionários.

O subsídio faz com que a tarifa, fixada hoje em R$ 5,00, tenha redução de R$ 0,50, custando efetivamente R$ 4,50. Assim, o subsídio beneficia diretamente o usuário final do transporte público e os empregadores que, em virtude de lei, devem fornecer vale-transporte aos seus colaboradores. Estima-se que cerca de 55% das passagens urbanas sejam adquiridas por empresas do município e repassadas aos empregados para o deslocamento diário.

A estimativa prevista no edital licitatório e que embasou o cálculo tarifário previa 167.571 passageiros por mês. No entanto, desde o início da concessão, em junho de 2021, tem sido observada a utilização do transporte de 74.066 pessoas (ou 44,2% do total previsto). Apesar deste número estar aumentando aos poucos, tendo superado os 50% nos últimos três meses, a estimativa é que o volume de utilização se aproxime do previsto apenas em 2022, com a retomada integral de atividades com as aulas e os outros setores produtivos impactados pela pandemia.

Além disso, o aumento do preço do diesel, principal componente de custo da operação do transporte coletivo, acaba por fazer com que a tarifa seja calculada para valor maior; apenas nos últimos seis meses o valor do litro do diesel subiu mais de 35%. Conforme o prefeito, Marcelo Caumo, a manutenção do subsídio por mais seis meses é essencial para evitar o aumento da passagem neste momento, o que geraria impacto direto no bolso das famílias e das empresas.

"O problema de como manter o transporte público em valores compatíveis com a necessidade da comunidade é um tema complexo e discutido em todo o mundo. Em conversa com a concessionária e após análise dos dados, conseguimos chegar num entendimento para buscar manter o subsídio e evitar, desta forma, a correção do valor a passagem", explicou. Os vereadores irão apreciar o projeto nos próximos dias.