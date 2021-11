Incubadora tecnológica para empresas será criada em Taquara

Visando oferecer apoio gerencial, suporte logístico e incentivos a empreendedores, está em execução, em Taquara, a implantação de uma incubadora de empresas de base tecnológica que será mantida pela prefeitura e pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), onde será sediada a incubadora. Está sendo organizado um processo para a seleção de empresas e projetos que tenham interesse em aderir à iniciativa. O edital com todos os detalhes desta seleção será divulgado em breve.

Com a instalação da incubadora as empresas incluídas no projeto terão um espaço físico nos laboratórios de informática da faculdade, com sala de reuniões e acesso à internet, equipamentos, instrumentos, materiais, serviços de consultorias nas áreas de tecnologia, contabilidade, gestão e administração, além de outros segmentos. As empresas incubadas também contarão com auxílios para elaboração de projetos para captação de recursos junto a agências de fomento, orientação para elaboração e atualização do Plano Estratégico e Plano de Negócios e orientação no registro de propriedade intelectual.

"Implantar uma incubadora de empresas de base tecnológica em Taquara é uma demanda antiga da comunidade acadêmica e da Administração Municipal que aproveitará o nosso potencial de conhecimento, pois somos um Município com grande capacidade criativa e educacional. É só lembrarmos da Faccat e da Escola Técnica Cimol, por exemplo. A criação de uma incubadora alia a parte educacional, o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento", observa o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Douglas Kaiser.