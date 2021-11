Projeto de cicloturismo de São Borja será inaugurado em dezembro com percurso previsto de 50 quilômetros

A secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Borja definiu para 12 de dezembro, um domingo, a realização do evento inaugural do seu projeto de cicloturismo. Essa programação inicial começará às 8h30min, com a concentração dos ciclistas participantes na estação de pesquisas José Alvarez, antiga Fepagro, para percurso de aproximadamente 50 quilômetros. O circuito a ser percorrido é pela chamada Estrada dos Trilhos até a ponte do rio Butuí, na divisa com o município de Maçambará.

O roteiro de cicloturismo é o primeiro já definido no interior do município. "O local tem um simbolismo muito representativo, pois, no século passado, foi por onde circularam a riqueza e o progresso na região, em vagões de trem", lembra o prefeito Eduardo Bonotto. À época, o transporte ferroviário de São Borja até Uruguaiana, passando pela localidade de Bororé e depois Itaqui, era o principal meio de locomoção na fronteira gaúcha.

Atualmente, a localidade de Bororé diminuiu e já são poucas as referências materiais remanescentes. A região, porém, tem além desse passado histórico, muitos belos locais a percorrer, desfrutando do sossego da natureza. Trata-se de um trajeto já demarcado e autoguiado.

A secretária da pasta, Vânia Alves, ressalta que pretende demarcar outros circuitos de cicloturismo em áreas rurais de São Borja. A meta é, de maneira gradativa, ir agregando serviços de apoio em parceria com os moradores em cada lugar. "Queremos aos poucos montar roteiros de cicloturismo, como já existe em outras regiões no Rio Grande do Sul", pensa a secretária.