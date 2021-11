Empresas de Uruguaiana e Quaraí vão receber placas fotovoltaicas

A STI Norland, empresa especializada na fabricação e instalação de painéis fotovoltaicos, realiza ainda este ano mais uma entrega das placas solares para as novas usinas da empresa SolarGrid, nas cidades de Uruguaiana e Quaraí. Juntas, elas devem gerar 6 megawatt-pico (MWp) de energia limpa.

Nos dois projetos, serão entregues 102 placas bifaciais, com capacidade para 11.016 módulos com potência de 540 Wp. O modelo utilizado oferece o melhor custo-benefício para as usinas.

O tracker se destaca por sua adaptabilidade aos módulos bifaciais, o que possibilita geração de energia por meio da irradiação solar incidente tanto na face superior como na inferior, e ainda oferece maior segurança do projeto, pois é planejado especificamente para regiões de ventos fortes. "Fechamos projetos com grandes empresas, confirmando a alta demanda do setor e o crescimento da energia solar no Brasil", comemora Javier Reclusa, CEO da empresa.