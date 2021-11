Músicos de Taquara poderão participar de evento de Natal

Os músicos taquarenses interessados em participar do palco aberto do Natal Mágico de Taquara têm mais esta semana para se inscrever na iniciativa, que oportuniza aos artistas locais estrutura para se apresentar à população nas sextas-feiras à noite durante a programação natalina. Ainda estão disponíveis os dias 26 de novembro e 10 e 17 de dezembro, às 20 horas.

O cadastro para os músicos pode ser realizado na diretoria de Cultura (rua Nelson Henck, 2957, Centro), de segunda à quinta-feira das 7h30 às 17h e na sexta-feira das 7h30 às 13h30. Alguns shows do palco aberto já estão definidos. No dia 19 de novembro quem se apresenta é a banda Mundo Reverso, que traz no repertório pop e rock. Já no dia 3 de dezembro será a vez dos cantores Brunno Pedroso e Duda Kollet cantarem clássicos do sertanejo, pop nacional e internacional.