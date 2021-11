Pelotas abre licitação para a construção do novo Hospital de Pronto Socorro

A prefeitura de Pelotas deu mais um passo em direção à execução de sua maior obra individual - o Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas -, cuja etapa da construção está orçada em mais de R$ 66,4 milhões, com recursos do governo do Estado. A licitação para contratação de empresa interessada já está com o edital publicado. A empresa vencedora será conhecida no dia 10 de dezembro.

A licitação será do tipo menor preço global e com regime de execução de empreitada por preço unitário. O prazo da obra é de 24 meses, cujo projeto foi entregue em outubro. "É um momento muito especial para o município. Mais uma meta rumo à construção do HRPS é atingida. Em retrospectiva, lembramos que, em 2020, foi contratado o projeto. Em 2021, ele foi entregue, dentro da metade do tempo previsto e, agora, abre-se o processo de licitação, com expectativa de iniciar-se a obra em curtíssimo prazo," esclarece o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

O complexo será de atendimento Especializado Tipo II, considerado como hospital geral pelo Ministério da Saúde, para atendimento de urgências e emergências e, também, com tecnologia e recursos humanos voltados a casos clínicos e cirúrgicos. O estabelecimento, que receberá pacientes de Pelotas e Zona Sul, será financiado com recursos do governo do Estado, por meio do programa Avançar RS.

O hospital terá 9,3 mil metros quadrados de área construída, na avenida Bento Gonçalves, com 121 leitos clínicos, sendo 10 destinados a Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para adultos e 10 para pediatria, além de cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. Contemplará, ainda, atendimento básico de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.