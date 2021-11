A prefeitura de Pelotas abriu até o dia 26 deste mês as inscrições para os interessados em trabalhar como ambulantes na temporada de veraneio na praia do Laranjal. A autorização deve ser solicitada na secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, na rua Lobo da Costa, 520, das 8h às 13h30. É necessária a apresentação de cópia do documento de identidade, comprovante de residência no município e fotografia do equipamento que será utilizado. Entre os serviços autorizados estão o comércio de redes e mantas dispostos em carrinhos, a venda de picolé e milho verde em pequenas carrocinhas, além de cangas e saídas de banho, assim como pandorgas, que devem estar em araras (tipo de cabide), com o vendedor andando na areia. Não serão autorizados carros estacionados no calçadão com mercadoria no capô e/ou porta-malas.