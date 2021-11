Nova Petrópolis e cidade de SP podem se tornar irmãs

A cidade de Nova Petrópolis recebeu a visita do prefeito Ricardo Lopes e do vice-prefeito Henrique Cézar, do município de Socorro (SP). As autoridades foram recepcionadas pelo prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, e pelo secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, que apresentou as potencialidades do município por meio de pontos turísticos e comércios locais. A visita teve o objetivo de formalizar o interesse de Socorro em ter irmandade com Nova Petrópolis.

Em reunião, os representantes da cidade paulista entregaram uma carta de intenções ao prefeito gaúcho, manifestando o interesse pela irmandade. A cidade de Socorro apresenta diversas semelhanças com Nova Petrópolis, principalmente no turismo de natureza, agricultura, indústria e comércio.

"O interesse na irmandade tem com o objetivo de potencializar o desenvolvimento das duas cidades, fomentando a troca de experiências por meio de intercâmbios", afirma o secretário Rodrigo Santos. Os trâmites legais para a irmandade seguirão, passando pelos poderes Executivo e Legislativo.