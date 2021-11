Nova Petrópolis requisita quatro imóveis ao Estado

O município de Nova Petrópolis aderiu ao programa estadual Negocia RS, por meio do qual está solicitando quatro imóveis do Estado em troca de débitos ocasionados por repasses não realizados na área da Saúde. Os valores da amortização proposta totalizam R$ 1.050 milhão.

Conforme a secretaria municipal de Administração, os débitos considerados na proposta são referentes a serviços de saúde prestados pelo município entre 2014 e 2018 sem os devidos repasses financeiros por parte do Estado. Como forma de compensação, a prefeitura aderiu ao programa estadual, solicitando o recebimento de quatro imóveis do Estado situados em Nova Petrópolis. O projeto de lei que autoriza a adesão ao programa foi aprovado pela Câmara de Vereadores no dia 19 de outubro.

No dia 27 de outubro, o secretário municipal de Administração, Bruno Seger, formalizou a proposta de Nova Petrópolis junto à secretaria estadual de Articulação e Apoio aos Municípios. Na ocasião, o secretário foi recebido pelos assessores Orvalino Kuhn, Marcelo Koelzer e Jatir Radaelli. Na proposta estão relacionados três imóveis rurais, avaliados em R$ 850 mil, e um imóvel urbano, avaliado em R$ 200 mil. "Se a proposta for aprovada pelo Estado, Nova Petrópolis estará garantindo o recebimento dos recursos que o Estado lhe deve. Sem esta negociação, a quitação certamente será muito mais demorada", afirma o secretário.