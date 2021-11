Arroio do Sal terá que criar centro de atendimento para as mulheres

A pedido do Ministério Público em ação civil pública, a Justiça condenou o município de Arroio do Sal a implementar, no prazo de 180 dias, Centro de Referência para Atendimento da Mulher e casa-abrigo na cidade. Alternativamente, há a opção de firmar convênio intergovernamental ou com entidades destinadas à oferta de atendimento integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seus dependentes, com os repasses financeiros necessários.

A multa diária fixada pelo não cumprimento da decisão foi fixada em R$ 10 mil. Conforme o promotor de Justiça Vinícius de Melo Lima, o município chegou a contestar a ação, alegando a inviabilidade da construção de uma casa-abrigo e Centro de Referência, tendo em vista a indisponibilidade financeira, além de outras explicações, como ausência de demanda, que não foram aceitas pela Justiça.

"Na falta de uma oferta plena do serviço, toda e qualquer estatística elaborada pelo Poder Público tendente a apurar o número de mulheres vítimas de violência doméstica jamais passará de uma simples amostra, uma vez que a falta do serviço faz reprimir a procura pelo mesmo, como é ponto pacífico entre os profissionais que atuam na área", destacou a juíza Rosane Ben da Costa na decisão. A prefeitura deverá escolher o local onde será criado o serviço.