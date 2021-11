Passo Fundo elabora calendário de eventos previstos para 2022

Preparando a retomada dos eventos artísticos e culturais para 2022, a prefeitura de Passo Fundo trabalha na construção do planejamento do calendário e das programações que serão desenvolvidas a partir do lançamento do selo "Passo Fundo: Cidade dos Festivais", que reúne as principais ações focadas no fomento das artes e da cultura.

Além do novo modelo do Festival Internacional de Folclore, a prefeitura confirmou, nesta segunda-feira (8), um pacote de outras ações que serão promovidas ao longo do próximo ano. De acordo com a secretária de Cultura, Miriê Tedesco, 2022 será um ano robusto para o setor cultural e artístico. "Serão muitos eventos retornando e outros tantos sendo desenvolvidos, principalmente a partir da difusão deste conceito com o qual estamos trabalhando: Passo Fundo, cidade dos festivais. Este é um projeto que reforça a capacidade que o município demonstra ao longo de sua história em produzir festivais que se consagram pela qualidade e organização", argumentou ela.

Conforme a secretária, a 15ª edição do Festival deverá ser a principal atração do ano, mas outras também serão incorporadas às festividades artísticas em Passo Fundo. "Após um hiato de três anos, o festival retorna com um novo formato, pensado para reunir a comunidade em torno da emoção, alegria e sentimento de fraternidade entre os povos que o evento provoca em todos nós", afirmou Miriê.

Entre as iniciativas já confirmadas ainda estão o Carnaval Popular na Gare, o Danzpare, o Congresso Internacional de Folclore, a edição comemorativa dos 35 anos da Feira do Livro, Encontro de Etnias, o Festival Canto Galponeiro, o Festival Gastronômico da Estação Gare, o Festival de Coros, Cantata Natalina e a Mostra de Teatro.