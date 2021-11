Vera Cruz atinge 100% das casas com água potável

As 37 famílias que residem nas localidades de São Vendolino e Sants Felds, no Alto Dona Josefa, interior do município de Vera Cruz, vão passar a ser abastecidas com água da rede pública. A empresa que fará a obra iniciou construção da nova rede e reservatórios para abastecimento pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae). Ao todo, são 4.160 metros de extensão.

Além disso, o município construiu um poço artesiano com recursos próprios para o abastecimento dos moradores pela rede. "Com a realização desta rede, o município fecha 100% de água potável tratada também na área rural, pois a zona urbana já era totalmente abastecida", enaltece o prefeito Gilson Becker.

Com a construção desta rede, segundo o chefe do Executivo, Vera Cruz contribui com o atendimento de uma das metas da universalização do saneamento básico no Brasil. A proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico é garantir que, até 2023, todo o território nacional seja abastecido por água potável.